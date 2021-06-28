«Как не стыдно»: Седокова не смогла скрыть все прелести небесно-голубым бикини

Недавно Анна Седокова выпустила новый альбом, в который вошли ее новые песни. Кстати, клипы на некоторые она снимала в Лос-Анджелесе и Киеве. В целом, карьера 38-летней артистки идет в гору не только на сцене. Несколько месяцев назад она открыла новый магазин в Москве, где представлены вещи ее личного бренда. До этого выпустила книгу, которая стала уже второй для нее. Все подробности личной жизни Седокова рассказывает в своем Instagram. На этот раз она поделилась снимками, на которых позировала на побережье в небесно-голубом бикини. Пикантные кадры раззадорили подписчиков Анны.

«Какая красотка! Как не стыдно! Фото огонь! Ух», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма.