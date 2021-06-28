«Я вернулась домой!»: Гагарина в струящемся платье миди продефилировала на улице

Полина Гагарина привыкла много работать. Однако пандемия напомнила звездам, что порой стоит больше времени проводить с семьей. Певица растит дочку Мию и сына Андрея. С ними она старается провести каждое утро. На этот раз артистка решила устроить себе отпуск в начале лета. Несколько недель она провела в Греции с наследниками. Девушка наслаждалась теплой погодой, устраивала прогулки и меняла наряды, как перчатки.

А 27 июня Полина вернулась в Москву. Она решила посетить закрытие фестиваля «Жара», который длился пять дней. Певица была рада приехать в поселок, где расположен ее дом. Девушка запечатлелась на улице в белоснежном платье с цветочным принтом и открытой спиной. За счет пояса артистка подчеркнула свою талию, а цвет наряда выделил ее бронзовый греческий загар. Гагарина была с сумкой-шопером и сандалиях. Она устроила дефиле прямо на улице.

«Я вернулась домой!» — заявила звезда. «Готова к жаре», — добавила она.

Девушка своей фразой с двойным смыслом затронула и тему жаркой погоды в столице. Она подобрала идеальный наряд для такого случая и показала красивую спину. На фестиваль она поехала в нюдовом платье-жакете, а выступила в кожаном наряде. Поклонники не только восхитились ее стилем, но и красотой фигуры. «Ох, какая красивая», «Наряд роскошный», «Загорелая и отдохнувшая, ну как не завидовать», «И я бы скакала в таком платье», «Полинка, вот это ты нарядилась, загар лоснится», — прокомментировали кадры подписчики.

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