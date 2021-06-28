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Скоро открытие: как выглядит памятник принцессе Диане в Кенсингтонском дворце

Официальное открытие его состоится 1 июля.

Скоро открытие: как выглядит памятник принцессе Диане в Кенсингтонском дворце
Принцесса Диана. Фото: Global Look Press

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. К этой дате ее дети — принцы Уильям и Гарри подготовились заранее. Еще в 2017 году они решили открыть ей памятник, который будет установлен в Кенсингтонском дворце. Накануне торжественного мероприятия статую привезли на место, где она будет установлена. Пока монумент находится в закрытой коробке. Об этом пишет Hello!.

На официальном мероприятии будет присутствовать принц Гарри, который накануне прилетел в Лондон из Лос-Анджелеса, и принц Уильям. Елизавета II в этот момент запланировала рабочую поездку в Шотландию. Компанию ей там составит и принц Чарльз.

Ранее стало известно, что могила принцессы Дианы, которая находится в парке графства Спенсеров посередине озера, в заброшенном состоянии.

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