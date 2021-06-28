«Так этот цвет нравится!»: Топурия предстала на публике с красными волосами

Как оказалось, певица не стала красить локоны, чтобы увидеть себя в новом имидже.

Кети Топурия редко экспериментирует с имиджем. Большинство ее поклонников помнит звезду с длинными темными волосами. Однако после вторых родов певица стала чаще менять свои образы. Недавно артистка подстриглась и сделала ниспадающую длинную челку набок.

Чуть позже поклонники Кети и вовсе увидели в stories ее Instagram видео, где она предстает с красными волосами. Как оказалось, Топурия просто наложила маску на свое изображения. И осталась очень довольна произведенным эффектом.

«Если бы мне сейчас было лет 20, мне кажется, я бы 100% перекрасилась! Мне так этот цвет нравится!» — сказала она.

Отметим, что ранее удивила своих поклонников актриса Екатерина Климова, появившись в Сети с белыми волосами и челкой. Некоторые почитатели артистки сочли, что в таком образе она похожа на Кристину Асмус. Позже оказалось, что это был всего лишь парик.

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