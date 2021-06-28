Проскурякова после рекомендаций Васильева облачилась в Х-силуэтное платье, которое подчеркивает талию

Юлия Проскурякова выступила на заключительном концерте фестиваля «Жара» с новой песней «Журавлик». Музыку и слова композиции написал ее муж Игорь Николаев. Он же выступил в качестве аккомпаниатора на сцене.

«Это было очень волнительно и трогательно, песня очень чистая и прекрасная, она о каждом из нас, ведь у каждого в жизни бывают моменты, когда мы оказываемся вдали от дома и грустим по своим родным краям, как журавлики! Журавлик, возвращайся по весне домой», — написала Юлия в личном блоге.

На сцену «Крокус Сити Холла» Проскурякова вышла в серебристо-голубом мерцающем Х-силуэтном платье. Именно на такие модели обращал внимание Александр Васильев на шоу «Модный приговор», по словам ведущего, они выглядят очень женственно и хорошо подчеркивают линию талии.

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