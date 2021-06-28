«Сильно рискует»: Елена Проклова высказалась о приходе Ольги Бузовой во МХАТ

Актрису Елену Проклову, которая проработала во МХАТе 20 лет, попросили прокомментировать пришествие Ольги Бузовой на эту легендарную сцену. 67-летняя артистка отметила, что ранее в этом театре серьезно относились к подбору труппы и чести всего учреждения. И хотя женщина считает, что в театральном искусстве должны работать люди с соответствующим образованием, она не стала откровенно критиковать участие скандальной телеведущей в спектакле «Чудесный грузин».

«Не очень хорошо знакома с личностью Ольги Бузовой и никогда не интересовалась ею. Мне вообще кажется, что тот, кто без образования выходит на большую сцену — сильно рискует. Зритель, знаете, он такой — ошибок не прощает. А с другой стороны: кто знает, какие сейчас времена. Может, Ольга — это то, что нужно аудитории…» — цитирует Проклову издание «СтарХит».

Елена Игоревна отметила, что не видела спектакля с участием Бузовой, да и не пошла бы на него, так как «не любит самодеятельность».

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Но если рассматривать приглашение Бузовой на сцену, как возможность привлечь нового зрителя к высокому искусству, то Проклова отметила, что МХАТ — это не тот театр, в который нужно завлекать людей.

«Мне очень сложно анализировать историю с Ольгой Бузовой в театре. Не могу сказать, что это радует. Как говорят, дым пожиже и труба пониже, — как-то так все становится у нас», — резюмировала Проклова.

Добавим, что недавно на эту же тему высказался известный режиссер Никита Михалков. Он оказался не против приглашения Бузовой в театр, но не несколько другую роль.

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