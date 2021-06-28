«Немного времени»: принц Уильям может отречься от престола

Пока Елизавета II не планирует уходить с трона и намерена отметить платиновый юбилей своего правления Великобританией в будущем году. Следующим королем станет ее старший сын – принц Чарльз. Эксперты рассматривают и тот вариант, что на трон может взойти принц Уильям, так как она данный момент он является вторым престолонаследником. Королевский эксперт Ян Ллойд считает, что Уильям может и вовсе отречься от престола в будущем.

«Отречение монархов – обычное дело в Европе. Принц Чарльз никогда бы этого не сделал. Ему может быть 80 к тому времени, когда он взойдет на трон. Я думаю, что он хотел бы провести немного времени в качестве короля. Принц Уильям может стать первым британским монархом, который отречется от престола, когда достигнет определенного возраста. Лучше, если король или королева вступят на престол в возрасте 40 лет и уйдут на пенсию в свои 70 лет, когда у него еще хорошее здоровье», — цитирует Express эксперта.

Напомним, что в списке престолонаследников, который возглавляет принц Чарльз, значатся все трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На шестом месте располагается принц Гарри.

Смотрите также: