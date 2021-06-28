«До чего хороша»: бронзовая от загара Бондарчук не постеснялась показать грудь в маленьком лифе без пуш-ап

Светлана Бондарчук вместе с мужем, дизайнером Сергеем Харченко улетела в отпуск на курорт. Правда, места своей дислокации звезда упорно не раскрывает публике, лишь выкладывая в социальные сети фотографии с моря.

Очередной снимок в мини-бикини произвел фурор среди ее поклонников. Многие заметили, что модель в свои 52 года находится в отличной форме – она все такая же стройная, как в молодости. Кроме того, грудь блондинки сохранила прежние объемы – для них даже не нужен пуш-ап.

«Грациозная и очень эффектная девушка», «До чего же хороша», «Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить — еще лучше», «Всегда красивая», «Отличная грудь», «Мне 20, но нет такой фигуры», «Шикарная, как за 50 можно оставаться такой нереальной?» — написали в комментариях фолловеры.

Cмотрите также