«Никогда не сдавайся»: Пухляш устроил зажигательные танцы в Краснодаре прямо в фонтане

Танцор Дима Красилов или просто Пухляш, ставший звездой после съемок в клипах коллектива Little Big, засветился в Краснодаре. Артист примерил футболку с забавной надписью: «Никогда не сдавайся — позорься до конца». И залез в таком виде в фонтан, где пустился в пляс.

Зажигательный танец Пухляш исполнил под ритмичный хит Рики Мартина, выложив ролик в личный блог, и не забыв поставить на аккаунт пуэрториканского музыканта ссылку.

Почитатели Димы пришли в восторг от милого ролика их любимца.

«Веселый, позитивный, добрый! Молодец! Приятно смотреть такие видео. Спасибо вам огромное, Дмитрий, за ту доброту, которую вы дарите нам!», «Круто, так держать!», «Как научиться так танцевать? Ух, какая пластика, какие движения!», «Мне нужна эта футболка», «Вот странно, человек постоянно в движении, притом энергичном, а полненький! И ему так это идет! Так бы и съела медвежонка! Мне с детства нравятся типа Дэнни Де Вито», — написали в комментариях фолловеры.

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