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Идут далеко не всем: Лопырева примерила босоножки, которые не нравятся Хромченко

Обувь с квадратным мысом, считает ведущая «Модного приговора», подходит только дамам с изящной маленькой ножкой.

Идут далеко не всем: Лопырева примерила босоножки, которые не нравятся Хромченко
Виктория Лопырева. Фото: Global look press.

Виктория Лопырева поддержала в Турции тренд на обувь с квадратным мысом. Модель появилась на прогулке в Бодруме в актуальных босоножках, облачившись также в лимонный топ и джинсовые мини-шорты с естественной бахромой понизу.

В личном блоге звезда обнародовала свой курортный лук, изящно вытянув ножки на первый план и продемонстрировав обувь во всей красе. Судя по тому, что знаменитая блондинка старается акцентировать на ней внимание, Виктория очень довольна своим модным приобретением.

Тем не менее, Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» говорила, что не в восторге от этого тренда, поскольку данная обувь редко делает внешний вид привлекательнее. Ведущая советовала носить туфли с квадратным мысом только дамам с маленькой ножкой.

Эвелина Хромченко.
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

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