Замерзающая в Африке: Бузова в стеганном жилете с меховым капюшоном отправилась на сафари

Певица, телеведущая, начинающая актриса МХАТа им. Горького Ольга Бузова на месяц покинула страну. Девушка улетела в Африку, чтобы принять участие в новом шоу для телеканала ТНТ, которое стартует в новом сезоне. И впервые в жизни девушка отправилась на сафари, чтобы полюбоваться дикой природой уникального континента.

«Был безумно долгий и сложный перелет, но поскольку с завтрашнего дня у меня съемки без выходных в течении месяца, не могла отказать себе в таком удовольствии, как «Сафари». Тем более, когда в метре от тебя спокойно гуляет жираф, моется Лев, пробегает мимо самое быстрое животное — гепард, и стадо слонов, которые ужинают, поглощая в себя деревья», — объяснила Бузова.

Девушка не ожидала, что здесь будет холодно. И не взяла теплые вещи, ограничившись только свитерами с длинными рукавами и стеганной жилеткой. Именно эти вещи и согревали ее на закате, когда красотка, набравшись ярких впечатлений от путешествия, возвращалась в отель.

Во время сафари Бузова смогла своими глазами увидеть жирафов, слонов, льва, кабанов и огромного льва, огражденных защитным барьером. А вот с самым быстрым представителем кошачьих гепардом девушка повстречалась на открытой территории – хищник шагал к гостям прямо навстречу.

Эмоции у поющей телеведущей от такого путешествия просто зашкаливали – она щедро делилась впечатлениями у себя в stories.

Смотрите также