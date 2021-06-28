Асти, облаченная в леопардовое платье-перчатки, подчеркнула изящную линию плеч мехом

Члены коллектива Artik&Asti Анна Дзюба (Асти) и Артем Умрихин (Артик) появились на закрытии фестиваля «Жара»в хищных образах. Девушка облачилась в платье с леопардовым принтом, а певец – в рубаху, рисунок которой имитировал окрас тигра.

Стилист Анвар Очилов в разговоре с журналистом КП заметил, что подобные наряды – «точно не для скромников». Они должны сопровождаться чем-то заметным, вроде крупных камней, блеска или меха. К слову, последний элемент декора как раз присутствовал в облачении Асти, которая привлекла с его помощью внимание на изящную линию плеч.

Кроме того, пушниной были украшены женственные мюли звезды. Однако главная изюминкой образа, пожалуй, можно назвать его крой – рукава, которые плавно перерастали в перчатки.

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