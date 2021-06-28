«Соседи в гости зашли»: Бородина с дочками порезвилась с тигрятами

Слухи о разладе в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова ходили давно. На прошлой неделе стало известно, что телеведущая все-таки подала на развод после шести лет брака. Пока бизнесмен занимается развитием своего блога, телезвезда решила провести время с дочками. В своем Instagram она показала фото, на котором порезвилась с девочками и тигрятами.

«К нам тут соседи в гости зашли. Светлая – девочка, рыжий – мальчик», — написала Бородина.

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Напомним, старшей дочке Ксении от первого брака – Маше недавно исполнилось 12 лет. Она профессионально занимается художественной гимнастикой. Теоне, которая родилась в союзе с Курбаном, этой осенью исполнится шесть.

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