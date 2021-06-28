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«Шпагат на лодке»: Волочкова показала фирменную растяжку на регате

Снимками балерина поделилась в своем Instagram.

«Шпагат на лодке»: Волочкова показала фирменную растяжку на регате
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Выходные Анастасия Волочкова провела на регате. Такое спортивное мероприятие она посетила впервые, по приглашению друзей. Не обошлось и без фирменной растяжки балерины, которую она продемонстрировала прямо на лодке. Снимками поделилась в своем Instagram.

 «Нашу команду на регате мы назвали «Шпагат на лодке».  Я и поплавать успела с лодки тоже. Мы заняли пятое место. Это был нереально позитивный день!», — написала Волочкова.

Фанаты оценили старания балерины.

«Красота! Настя великолепна! Молодец», — писали пользователи Сети.

Напомним, в середине мая Анастасия объявила о расставании со своим возлюбленным по имени Олег, которого долгое время скрывала от публики. Разрыв произошел после очередной поездки пары на Мальдивы.

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