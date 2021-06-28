Проскурякова красиво показала фигуру в ультрамариновом платье с «худящим» воланом

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова появились на закрытии музыкального фестиваля «Жара» в «Крокус Сити Холле» 27 июня. Пара составила фэмили лук, облачившись в наряды в синих тонах.

«Прекрасно, когда люди умеют вот так без помощи стилистов одеться уместно, красиво, здорово. Пиджак у народного артиста выше всех похвал – в таком можно и за рояль, и на модный подиум», — прокомментировал для КП образ композитора стилист Анвар Очилов.

Он заметил, что аутфиты звезд подобраны очень удачно. Юлия отлично подчеркнула фигуру своим полуприталенным платьем-бандо в ультрамариновом тоне. Сделала легкий акцент на стройную ножку, показала мягкие плечи и визуально сузила силуэт при помощи актуального волана. Расположенный по вертикали элемент зрительно вытянул фигуру, тем самым оказав «худящее» воздействие на фигуру Проскуряковой.

Смотрите также