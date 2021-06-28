«Такого еще не было»: Ольга Бузова проговорилась про новый африканский проект телеканала ТНТ

Певица и телеведущая отправилась на другой континент на целый месяц.

Певица и телеведущая Ольга Бузова полтора десятилетия была лицом реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ. Но после «переезда» телестройки на «Ю» звезда решила отказаться от работы на ней и погрузилась в сольную карьеру. А вот с ТНТ девушка продолжает сотрудничать и на днях улетела в Африку, чтобы принять участие в новом проекте канала.

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Девушка приоткрыла завесу тайны будущего экшна. Сейчас красотка приступила к съемкам нового большого собственного шоу на территории Африки.

«Это будут очень крутые, наполненные эмоциями, шоу! Такого на ТНТ еще не было. Вы знаете, что я с головой всегда подгружаюсь в любую авантюру, и эта ситуация — не исключение! Я буду на протяжении целого месяца испытывать себя и других», — рассказала девушка.

Больше девушка предпочла не распространяться, пообещав поклонникам, что скоро они все смогут увидеть своими глазами. Премьера на ТНТ ожидается в новом телесезоне.

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