«Кошка приготовилась к прыжку»: Асмус в платье с едва прикрытой грудью присела на корточки

Кристина Асмус уже год пребывает в статусе свободной девушки. Звезда откровенного фильма «Текст» развелась с мужем Гариком Харламовым и, как убеждены многие, пустилась во все тяжкие, с удовольствием демонстрируя свои прелести не только на съемочной площадке ради киноискусства, но и в своем микроблоге.

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На этот раз Асмус примерила пикантное платье на тоненьких бретельках с глубоким декольте. В нем она присела на корточки, и едва прикрытая грудь «захотела» сбежать.

«Это беспредел!! Давно не постила факты обо мне!», — написала девушка. и начала рассказывать о своих привычках, как это периодически делает для преданных поклонников. например, она призналась, что перемывает тарелки за посудомойкой, изучает описание фильма перед началом просмотра, а также облизывает пальцы ради эффекта свежего маникюра.

Подписчики в комментариях принялись обсуждать Асмус и ее причуды. Кто-то оказался схож с актрисой по некоторым пунктам, а для кого-то все они оказались чужды.

«Крис, ты шикарная девушка! А привычки у каждого свои!», «Красоточка», «Огонь!», «Взгляд огонь!», «Кошка приготовилась к прыжку?», — оценили снимок актрисы некоторые.

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