Плечиста и фигуриста: Гагарина подчеркнула стройный стан маленьким кожаным платьем

Певица Полина Гагарина несколько недель отдыхала в Греции вместе с детьми и друзьями. И накануне буквально с корабля, то есть с самолета, отправилась выступать на фестивале «Жара», который в эти дни проходит в «Крокус Сити Холле» в телеформате, без зрителей в зале.

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А вот красную дорожку и фотосессии на мероприятии никто не отменял, как и роскошные наряды, которыми щеголяли звездные красотки на протяжении пяти дней «Жары». И Полина Гагарина не стала лишать себя и поклонников удовольствия примерить самые разные образы, одним из которых стало мини-платье из кожи, подчеркнувшее все достоинства спортивной фигуры Гагариной.

На заре своей карьеры Гагарина была довольно корпулентной. Но после вторых родов девушка смогла взять себя в руки и усиленно приступила к тренировкам с персональным инструктором. Результат не заставил себя долго ждать. Более того, многие фанаты уже убеждены, что красотке хватит нагрузок и пора бы уже немного поправиться.

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