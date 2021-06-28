Елка в сопровождении девушек с «крылатыми» лицами пришла на тусовку в струящемся балахоне

Певица создала вокруг себя на закрытии «Жары» флер загадочности и волшебства.

27 июня в «Крокус Сити Холле» состоялось закрытие международного музыкального фестиваля «Жара». Звезды постарались удивить публику своими нарядами на красной дорожке. Чего только стоило появление певицы Елки в образе сказочной феи!

Артистка предстала перед объективами камер с целой свитой – ее сопровождали необычные девушки, лица которых обрамлялись синими крыльями. Сама же Елка обошлась струящимся балахоном нюдового оттенка, который повторялся в комбинезонах ее «мотыльков».

«Вы такая прекрасная. Сердце тянется к вашей искренности. Порхайте легко, всегда и счастливо», «Волшебно», «Атмосферно», «Как из сказки», «Такая волшебная, было очень красиво», «Какие красивые! Можно сойти с ума!», «Нереальная!» — прокомментировал образ звезды ее фолловеры.

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