Дом за 30 миллионов и другое: что поделит Бородина с Омаровым после развода

Как пишет КП, Ксения Бородина и Курбан Омаров разводятся после 6 лет законного брака. Издание посчитало, что именно придется делить ведущей со своим мужем после расставания.

Прежде всего, это роскошный дом в респектабельном пригородном поселке. По данным сайта, его покупка обошлась паре в 20 миллионов рублей, плюс ремонт – около 10 миллионов. На семье также числится несколько квартир. Две из них Ксения приобрела для своих дочерей, Теоны и Маруси, у Курбана Омарова имеется квартира в Бибирево. Кроме того, еще до брака звезда ТВ покупала «квадратные метры» в элитном доме на Мичуринском проспекте.

Впрочем, как говорит эксперт КП, адвокат Андрей Алешкин, все нажитое до росписи в загсе остается за их владельцами. Проще всего дележка имущества пройдет при наличии брачного договора, где все конкретно расписывается. Если контракта не имеется, то имущество, которое приобреталось во время супружества, придется делить поровну. А это и деньги, которые совместно зарабатывали муж и жена. И тут совершенно неважно, кто получал больше – разделить состояние придется в любом случае.

Как пишет ресурс, у Курбана Омарова дела практически все время шли плохо – почти все его бизнес-проекты рушились, из шести учрежденных им компаний, жизнеспособной осталась только одна. Но она не является коммерческой, речь идет о Музее танца «Лезгинка» в Махачкале. Чего не скажешь о Ксении Бородиной, которая особенно успешна в интернет-проектах. Согласно сведениям Forbes, в прошлом году брюнетка заработала на рекламе в социальных сетях свыше 55 миллионов рублей. Зарплата на «Доме-2» у нее тоже была неплохой: до перевода шоу на ТНТ ее счет регулярно пополнялся суммой примерно в 2 миллиона рублей, а с апреля текущего года – в 1 миллион.

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