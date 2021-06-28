Лесная нимфа: Юлия Барановская примерила платье из листвы и мха

Телеведущая приняла участие в фотосессии в необычном для себя образе.

Знаменитая телеведущая Юлия Барановская в своем аккаунте появляется не так часто, как поклонникам хотелось бы. И те редкие фото или видео, которыми успевает поделиться девушка, быстро разлетаются по фан-аккаунтам звезды экрана.

На этот раз Барановская показал себя в образе лесной нимфы. Красотка нарядилась в необычное платье, сшитое из листвы и мха и украшенное колосками и плющом.

Девушка покрасовалась перед камерой, позируя в лесу под пение птиц. Очевидно, что такой необычный наряд девушка примерила для тематической фотосессии.

Ранее мы писали, что Барановская стала одной из ведущих на музыкальном фестивале «Жара». Девушка вела телетрансляцию, поскольку в этом году мероприятие прошло в пустом зрительном зале. Из-за пандемии коронавируса и угрозы отмены ожидаемого шоу сезона организаторы пошли на крайние меры, переведя «Жару» в телеформат.

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