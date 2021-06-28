Прекрасный принц на горячем коне: Борис Корчевников оседлал вороного посреди кавказских гор

Многие звезды сейчас наслаждаются отпуском, отправившись в путешествия. Ольга Бузова улетела в Африку, Яна Рудковская — во Францию, Валентин и Марина Юдашкины — в Италию. А вот Борис Корчевников, медиаменеджер и ведущий программы «Судьба человека», предпочел провести отпуск в России и отправился на Кавказ.

В Чечне Корчевников посетил столицу республики, Грозный, где встретился с главой Рамзаном Кадыровым, а также отправился смотреть красоту природы кавказского региона. Накануне телеведущий побывал на озере Кезеной-Ам, расположенном на границе с Дагестаном, и позировал на местном скакуне.

Поклонники в комментариях пришли в восторг от кадра, на котором их любимец в белой рубашке позирует на вороном коне.

«На этом фото идеально все. Прекрасный пейзаж, шикарный конь, вода, улыбка и Борис в белом», «Ну хоть улыбаться чаще стал, и то радует», «Ну все… Принц на коне подъехал, теперь я спокойна, а девчонки заждались», «Какое красивое фото», «Два красавца», «Борис, вы принц!», «Вау! Принц на коне. Борис, я всегда жду вас!» — написали люди.

Отметим, что 38-летний Корчевников является завидным женихом. Свою личную жизнь телеведущий тщательно скрывает от публичности, но то и дело ему приписывают романы с коллегами-журналистками.

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