Вдохновилась Примадонной: Пелагея вслед за Пугачевой предстала в длинном струящемся платье с цветочным принтом

В середине июня телеведущий Максим Галкин праздновал свой юбилей. На 45-летие мужа Алла Пугачева нарядилась в платье от Юдашкина с крупным цветочным принтом длины маски, от которого осталась в восторге и за которое публично поблагодарила своего давнего друга-кутюрье.

Почти такое же платье примерила певица Пелагея. Накануне представительница народного музыкального жанра на отечественной эстраде вышла на красную дорожку фестиваля «Жара».

Как и Примадонна, Пелагея подпоясалась ремнем на талии. И фотографию с мероприятия опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Стоит отметить, что Пелагея одинаково часто наряжается как в длинные платья, так и в миниатюрные одеяния. У девушки стройная фигура, поэтому она может себе позволить любые эксперименты со стилем.

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