Акцент на декольте: Барановская подчеркнула фигуру черным комбинезоном с люрексом

Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве завершился. Он стал одним из самых ярких и масштабных событий этого лета. Угроза отмены мероприятия из-за пандемии коронавируса существовала, и даже было предупреждение о закрытии, однако фестиваль все-таки состоялся, хоть и с большими ограничениями.

На «Жаре» за пять дней мероприятия выступили сотни знаменитостей. В один из вечеров ведущей телетрансляции фестиваля стала Юлия Барановская. Девушка появилась перед камерами в черном комбинезоне с люрексом, который переливался в свете софитов и подчеркивал стройную фигуру красотки. Акцентным в наряде стал вырез в зоне декольте, игриво подчеркнувший достоинства телеведущей.

Кстати, ранее, в день открытия фестиваля, Юлия Барановская также блистала. Она нарядилась в полупрозрачное платье с сеткой, переливающееся серебристыми блестками. Его она выбрала для появления на красной дорожке.

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