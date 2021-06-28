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«Алла Пугачева тоже плачет»: близкие Примадонны показали кадры с крестин ее маленькой внучки

Десятимесячная наследница племянника легендарной певицы в минувшие выходные прошла первое церковное таинство.

«Алла Пугачева тоже плачет»: близкие Примадонны показали кадры с крестин ее маленькой внучки
Алла Пугачева. Фото: Global look press

В семье племянника Аллы Пугачевой, Влада, который является сыном ее родного брата, подрастает 10-месячная дочурка. Малышку назвали в честь легендарной бабушки буквально на днях впервые показали публике. Более того, в минувшее воскресенье маленькая Алла Пугачева приняла православие – родители малышки покрестили ее, взяв в крестные матери светскую львицу Анну Калашникову.

Редкие кадры с церковного обряда опубликовала мама маленькой Аллы, Гузель Пугачева. На них видно, как малышке все происходящее не по нраву, и она даже показала свой характер

«Да, Алла Пугачева тоже плачет. Мне можно, я маленькая», — подписала фото от лица малышки мама.

Крестины внучки Пугачевой
Крестины внучки Пугачевой. Фото: instagram.com/guzel.pugacheva/

Кстати, многие подписчики сошлись во мнении, что малышка очень похожа на свою знаменитую бабушку. Кроме того, что-то во внешности есть схожее и с Лизой Галкиной, семилетней дочкой Примадонны.

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