Итальянские каникулы: жена Юдашкина в черном клетчатом платье макси запечатлелась на озере Комо

Супруга известного модельера остановилась на том же курорте, что и Ольга Бузова.

Завершающийся первый месяц лета напомнил многим звездам, что пора в отпуск, и вот уже Яна Рудковская, Ольга Бузова и ее младшая сестра Анна, Анастасия Макеева и многие другие поспешили на отдых.

На курорт отправилось и семейство Юдашкиных. Валентин и Марина выбрали фешенебельный отель на берегу озера Комо, расположенного в Ломбардии, и на котором не так давно с шиком отдохнула певица Ольга Бузова.

По прилете в отель Марина и Валентин первым делом отправились прогуляться по побережью озера. Жена кутюрье прибыла на отдых в черном клетчатом платье макси и не стала переодеваться для первой прогулки по набережной.

Кроме того, светская львица показала отель, в котором они с мужем остановились, — роскошный пятизвездочный Villa d’Este в Черноббио, выходящий прямо на берег Комо.

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