Хромченко рекомендует: Рудковская в остромодных брюках сезона позировала на борту частного самолета

Модный фасон, который в этом сезоне на пике популярности, ведущая «Модного приговора» рекомендовала не раз.

Продюсер и светская львица Яна Рудковская всегда старается выглядеть стильно и одеваться по последним трендам. Накануне модница отправилась в отпуск, нарядившись в соответствии со своими предпочтениями, а также поддержав тренд на модные в этом сезоне ультраширокие брюки.

«The route is built! Маршрут построен! Italy 🇮🇹 France 🇫🇷 Monaco 🇲🇨 France», — похвасталась красотка.

В Европу Рудковская отправилась в футболке и брюках с широкими штанинами. Об актуальности этого фасона не раз рассказывала признанный эксперт моды, телеведущая Эвелина Хромченко. Причем, он одинаково уместен как стройным модницам, так и корпулентным дамам, главное – чем шире, тем актуальнее.

Кстати, брюки Рудковской включают еще одну деталь, популярность которой зашкалила в один момент до такой степени, что вывела ее в разряд классики – это лампасы. И Хромченко также подчеркивала, что эти вертикальные боковые полоски на штанах никогда не выйдут из моды.

Смотрите также