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Дива во Флоренции: Нетребко в нежно-голубом платье с прозрачным болеро вышла в свет

Звезда мировой оперы находится на гастролях в Италии.

Дива во Флоренции: Нетребко в нежно-голубом платье с прозрачным болеро вышла в свет
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Оперная певица с мировым именем Анна Нетребко в настоящее время находится с гастролями во Флоренции. Сюда дива прилетела с маленьким сыном, а позже к ним присоединился и глава семьи Юсиф Эйвазов, который тоже намерен выйти на местную сцену.

Нетребко в поездках всегда совмещает приятное с полезным – в свободное от выступлений и репетиций время знакомится с достопримечательностями и много гуляет по городу и его окрестностям. Всей семьей они уже восхитились неповторимой флорентийской архитектурой, прокатились по каналам, устроили фотосессию на память.

А накануне Анна Нетребко вышла в свет, нарядившись в вечерний комплект. Он состоял из длинного платья нежно-голубого цвета с высоким боковым разрезом, и прозрачного болеро. Талию подчеркнул широкий драпированный пояс из ткани, завязанный массивным бантом. Дива завершила образ босоножками с открытым мыском.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Перед тем как отправиться на гастроли по Италии, Нетребко приняла участие в питерском фестивале «Белые ночи». Она несколько раз выходила на сцену родного Мариинского театра, радуя местную публику своим талантом.

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