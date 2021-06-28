Показать все, что скрыто: Гагарина в платье-жакете на голое тело засветила родинку на интимном месте

Певица по прилете из отпуска, словно с корабля на бал, отправилась на закрытие фестиваля.

Накануне в столице завершился один из самых масштабных музыкальных фестивалей этого лета – «Жара – 2021». В течение пяти дней сотни артистов предстали на красной дорожке «Крокус Сити Холла», вышли на сцену, чтобы исполнить свои хиты, а также провели творческие вечера, встречи и фотосессии.

На закрытии фестиваля выступила Полина Гагарина, которая в этот же день вернулась из отпуска в Греции. Звезда несколько раз выходила на сцену, сменив множество образов, а на красной дорожке появилась в смелом платье-пиджаке, которое надела на голое тело.

Жакет телесного цвета с глубоким декольте показал то, что обычно скрыто от глаз – «ложбинку греха» и родинку на этом пикантном месте, о существовании которой мало кто из поклонников догадывался. Но певицу это не смутило, и она с гордостью продефилировала на красной дорожке, демонстрируя и бесконечно длинные стройные ноги – платье длины мини позволило это сделать во всей красе.

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