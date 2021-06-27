«В тебе особенный шарм»: Филипп Киркоров публично обратился к певице Алсу

В это воскресенье, 27 июня, свой день рождения отмечает известная певица и мама троих детей Алсу. Вокалистке исполнилось 38 лет.

С раннего утра звезда принимает поздравления от близких, поклонников и коллег. В числе тех, кто публично выразил свое восхищение красавицей-певицей, король российской пос-сцены Филипп Киркоров.

Он посвятил Алсу пост на своей странице в Instagram, в котором признался, что считает вокалистку воплощением красоты и женственности.

«Солнечная, яркая, летняя! Алсу, с днем рождения! В тебе особенный шарм, всегда грациозные движения и лучезарная улыбка, чарующий голос и сияющий взгляд… Ты являешься настоящим воплощением женственности! Порхай по жизни легкой сказочной феей», — написал Филипп Киркоров.

Он пожелал имениннице уютной атмосферы в доме, любви и тепла в отношениях.

Аудитория Филиппа Бедросовича присоединилась к поздравлениям. Но одной из первых на его слова отреагировала сама Алсу.

«Спасибо большое, дорогой друг! Любим тебя всей нашей большой семьей!» — ответила певица в комментариях к посту Киркорова.

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