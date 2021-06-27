«Ровно год, как мы родители»: Юлия Липницкая и ее муж отметили первый праздник дочери

В семье олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой и ее мужа, фигуриста Владислава Тарасенко праздник. Исполнился годик их дочери Каталине.

Звездная мама поделилась в микроблоге кадрами, на которых запечатлела, как они с мужем и малышкой задувают свечу в виде цифры «1» на праздничном торте. Затем родители целуют девочку в щечки.

«Сегодня ровно год, как мы родители. Катуся», — подписала кадры Юлия Липницкая.

Поклонники фигуристки поспешили поздравить ее и мужа с этим прекрасным событием.

«Ну что за милота! Поздравляю», «Поздравляем от всего сердца с таким счастьем, дорогие!», «Счастья вам и здоровья вам и вашей дочери», «С днем рождения Каталину! Здоровья малышке, счастья и благополучия вашей семье», — высказываются в Сети.

Стоит отметить, что Юлия Липницкая – человек довольно закрытый. Она не очень любит рассказывать о личной жизни. И лишь изредка делится в микроблоге снимками дочки и мужа. Беременность Юлия держала в секрете, а лицо Каталины впервые показала, когда девочке исполнилось четыре месяца.

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