«Этот малыш сделал нас еще ближе»: Татьяна Волосожар показала маленького сына

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поделилась в Instagram невероятно трогательным селфи. На нем она предстала не одна, а вместе с маленьким сыном Теодором. Показать своего наследника спортсменка решилась в честь прекрасного обстоятельства – мальчику исполнился месяц.

«Теодору один месяц… Даже не знаю, уже один месяц или еще только один месяц», — написала под снимком Татьяна Волосожар.

Молодая мама призналась, что ее переполняет чувство любви, и оно такое огромное, что его с лихвой хватает на двоих детей. У Татьяны Волосожар и ее мужа, напомним, есть еще четырехлетняя дочка Анжелика.

«Мы все изменились с появлением Теодора, даже Декстер. Этот малыш сделал нас еще ближе, еще счастливее. Тео, с первым днем рождения тебя», — поздравила Татьяна сына.

Поклонники фигуристки поспешили поздравить ее с важным днем и признались, что давно не видели ничего милее этого прекрасного снимка.

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