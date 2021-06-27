«Элитный район, охрана, видеонаблюдение»: Ольга Рапунцель показала ЖК, в котором они с мужем купили квартиру

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко вместе с двумя дочками уже совсем скоро переедут из съемной квартиры в собственную. На днях дружное семейство получили ключи от своей «евротрешки». Сейчас Ольга и Дима заняты приятными хлопотами.

Целыми днями пара ездит по магазинам и выбирает предмета интерьера. Ольга похвасталась в сторис микроблога аксессуарами, которые она купила для санузлов – их в новой квартире Рапунцель и Дмитренко целых два.

А еще экс-участница реалити-шоу сняла на видео жилой комплекс, в котором находится их дом. Ольга показала, как они с мужем на такси въезжают на территорию ЖК, предъявив пропуск.

«Хотели бы здесь жить? Элитный район. Охрана, закрытая территория, въезд по пропуску. Везде видеонаблюдение, консьерж. А вот платить за все это стоит немалых денег», — поделилась Рапунцель в микроблоге.

В эти дни она находится в прекрасном настроении и даже эйфории. Сбылась заветная мечта Ольги – стать обладательницей собственной квартиры в Москве.

Смотрите также: