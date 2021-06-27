«Мише восемь месяцев»: Саша Гозиас из «Дома-2» показала подросшего сына

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас некоторое время назад вышла замуж за своего избранника, которого зовет «Тигра». Красотка вместе с дочкой Софией от первого брака переехала к мужу в Москву из Калининграда и в октябре прошлого года родила сына Мишу.

Своего супруга Саша Гозиас не показывает в микроблоге, ссылаясь на то, что он – непубличный человек. Зато Александра часто постит фотографии сына, правда, стараясь разворачивать малыша к камере так, чтобы не было видно его лица.

На этот раз Саша показала Мишу, запечатлев его на пляже в белом костюмчике с принтом в виде медведя. На голове у мальчика панама с полями, она-то и закрывает его лицо от любопытных глаз.

«Мише восемь месяцев», — сообщила экс-участница проекта «Дом-2».

Саша с удовольствием рассказала, что ее ребенок умеет делать к своему возрасту. Мальчик уверенно сидит, ползать отказывается, зато с удовольствием стоит и ходит, если его придерживает кто-то из взрослых.

«Сам Миха держит бутылочку, играет с игрушками и поет песни. Так же пытается разговаривать. Уже «ля-ля» проговариваем четко. Наша бабушка занялась серьезно питанием Миши. Теперь он ест все и без всяких там проб. Поэтому мы хорошенечко набрали», — поделилась Саша Гозиас.

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