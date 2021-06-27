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«Какая бесстыдница!»: после начала романа с Канье Уэстом Ирина Шейк обнажилась на свежем фото

Снимком модель поделилась в своем Instagram.

«Какая бесстыдница!»: после начала романа с Канье Уэстом Ирина Шейк обнажилась на свежем фото
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

Недавно стало известно, что российская супермодель Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом. В прошлом году рэпер баллотировался в президенты США, а после развелся с инстадивой Ким Кардашьян. Впервые Шейк заметили в компании 44-летнего музыканта в начале лета, когда они отдыхали во Франции.

После того, как тайное стало явным, Ирина поделилась в своем Instagram смелым снимком. Модель позировала обнаженной, прикрыв грудь руками. Из одежды на ней было только трусики и босоножки им в тон.

«Ничего себе! Огонь! Какая бесстыдница», — писали пользователи Сети.

Напомним, 35-летняя Шейк воспитывает дочь от актера Брэдли Купера. Пара встречалась на протяжении нескольких лет, но кинозвезда так и не решился сделать модели предложение руки и сердца.

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