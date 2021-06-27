Маленькая модница: Лиза Галкина в футболке трендового канареечного оттенка устроила танцы в замке

Известный телеведущий Максим Галкин поделился в сторис микроблога видео рассказывающего о том, как проходит воскресенье в замке звездного семейства в деревне Грязь.

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри занялся делом. Мальчик затуплял гвозди на своей вешалке для одежды. Наследник звездной пары растет очень деловым и хозяйственным ребенком.

Пока Гарри был занят мужскими делами, его сестра-близнец Лиза устроила рядышком танцы. Веселушка и хохотушка ритмично двигалась под звуки, которые издавал брат, и явно получала удовольствие от того, что происходит.

«Ля, ля, ля» — подпевала сама себе Лиза, явно демонстрируя, что не лишена вокальных и танцевальных талантов.

Наследница звездной пары предстала в домашней, но при этом очень красивой и модной одежде. На Лизе Галкиной футболка канареечного оттенка, а все оттенки желтого, как известно, сейчас в тренде. А также на девочке яркие шортики с цветочным принтом и вкраплениями желтого.

Стоит отметить, что эти кадры с участием детей снимала сама звездная мама Алла Пугачева. Поклонники всегда с нетерпением ждут новых видео из замка, близнецы Лиза и Гарри давно завоевали популярность, благодаря своей открытости и искренности.

Смотрите также: