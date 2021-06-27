«Не призываю к ее унижению»: Юлия Проскурякова высказалась о Наташе Королевой

Жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге кадрами своего выступления на фестивале «Жара». Певица стала участницей творческого вечера своего супруга, во время которого презентовала новую песню «Журавлик».

Под постом Юлии быстро образовался настоящий форум. Вокалистке не только делают комплименты, но и задают неприятные вопросы. Так, например, аудиторию Проскуряковой, как выяснилось, волнует, почему на творческом вечере Игоря Николаева не было его бывшей жены Наташи Королевой.

«Творческий вечер маэстро, все артисты были, а Наташи не было. Можете сказать, почему? Мне все равно, я не поклонница, но все же интересно», — поинтересовалась одна из пользовательниц.

Юлия Проскурякова не стала пропускать вопрос мимо ушей.

«Можете мне сказать: почему вы у меня это спрашиваете? Почему?» — задала она вопрос подписчице.

Та не ответила. Зато кое-кто из фолловеров Проскуряковой нелестно высказался по поводу Королевой и ее вокального дара. Юлия поняла, что молчать нельзя, и объяснила, почему ее задел вопрос о экс-супруге ее мужа.

«Наташа прекрасная артистка! – написала Проскурякова в комментариях. — Наверняка, она тоже приняла участие в один из дней на «Жаре», но почему я все время должна отвечать на вопросы, где она будет, а где нет. Я же не менеджер и не ее директор, не организатор «Жары». Задавать такие вопросы надо точно не мне и не под постом о премьере моей песни. Вот я о чем в общем-то. К самой Наталье я отношусь хорошо и своими ответами не призываю к ее унижению или, не дай бог, к ненависти!»

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