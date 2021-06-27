«Так как глаза зеленые»: Макеева в купальнике и шортах бермудах позировала на побережье

Анастасия Макеева с семьей отдыхает в Сочи. После выхода в эфир программы «Прямой эфир», где в студии она встретилась с экс-женой своего нынешнего мужа, актриса решила больше не вступать в разного рода выяснения отношений. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала на побережье Черного моря. Звезда театра выбрала зеленого цвета купальник на тонких бретелях и шорты бермуды в вертикальную полоску. Образ дополнила шляпой с широкими полями.

«Люблю с детства зеленый цвет, так как глаза у меня зеленые», — подписала фото Макеева.

Напомним, в конце мая актриса вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков. После свадьбы влюбленные решили заключить церковный брак.

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