«С дочкой на мультик»: Асмус показала подросшего ребенка от Харламова

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Кристины Асмус появился фотоотчет знаменитости из кинотеатра. Примечательно, что бывшая жена комика Гарика Харламова показала, как изменилась ее дочь.
Напомним, в прошлом году Асмус и Харламов подали на развод. Несмотря на то, что пара рассталась, она воспитывает семилетнюю дочь Анастасию.
Пока девочка ходила в детский сад, она напоминала поклонникам Кристины отца малышки. Однако после того, как девочка закончила учебу в первом классе, мнение фанатов изменилось. Фолловеры стали видеть в Насте черты самой Асмус. А недавнее фото малышки с мамой в кинотеатре только подтвердило это.
«Все больше на маму похожей становится», «Копия мамы», «Красотки — мама и дочка», «Близняшки, ей богу», «Как же на маму похожа», — написали поклонники Кристины в комментариях под фото.
К слову, дочь Асмус позировала для мамы в сарафане цвета хаки с небольшими рюшами на плечиках. Малышка широко улыбалась на камеру. Волосы Насти были уложены в аккуратны пучок.
«Сходили с дочкой на мультик «Лука». Нам очень понравилось», — отметила актриса.