«С дочкой на мультик»: Асмус показала подросшего ребенка от Харламова

Настя закончила в этом году первый класс.

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Кристины Асмус появился фотоотчет знаменитости из кинотеатра. Примечательно, что бывшая жена комика Гарика Харламова показала, как изменилась ее дочь.

Напомним, в прошлом году Асмус и Харламов подали на развод. Несмотря на то, что пара рассталась, она воспитывает семилетнюю дочь Анастасию.

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