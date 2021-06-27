Словно зефирка: Анна Калашникова поддержала тренд на платья бэби-долл

Певица Анна Калашникова разместила на своей странице в Instagram свежее фото модных обновок. Примечательно, что знаменитость выбрала одежду трендового цвета.

Артистка облачилась в короткие платья с воланами. А-силуэтные наряды Калашниковой были выполнены в стиле бэби-долл. Анна подчеркнула крошечными аутфитами стройные длинные ноги. Кстати, в качестве обуви телеведущая использовала белые кроссовки Air Force 1.

«Ваша любимая битва образов! В этом сезоне самыми модными цветами являются: белый и розовый!», — отметила модница.

Заметим, не только Анна отдала предпочтение пышному платью зефирного цвета, как у куклы Барби. Ранее подобные наряды представила телеведущая Ксения Бородина. Знаменитость вместе со своими дочерьми нарядились в пудровые платья. Рукава-буфы, босоножки на высоком каблуке и высокий хвост — детали, которые дополнили кукольный образ Ксении.

Чо касается нарядов Калашниковой, артистка не смогла определиться с цветом. По словам телеведущей, и розовой, и белый одинаково нравятся знаменитости.

«Влюбилась в оба и теперь думаю, какое же мне идет больше?! Давайте устроим голосование», — предложила Анна.

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