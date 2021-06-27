«Меня не сняла!»: Гарри Галкин работал дрелью во время танцев сестры

В одной из последних Stories личного микроблога артиста Максима Галкина появились ролики с участием его детей. Примечательно, что оператором стала жена знаменитости.

Алла Борисовна записала, как Гарри решил затупить гвозди на своей полке для одежды. Мальчик взял необходимые инструменты, надел защитные очки и перчатки, а затем принялся за дело.

«Вот тут я закручивал полку, чтобы вешать одежду. Вот сюда, на этот крючок я буду вешать одежду. И тут в прямом смысле начали выходить гвозди, я теперь их затупляю», — отметил Гарри.

Пугачева похвалила сына, а затем перевела камеру на танцующую Лизу. Малышка привлекла внимание мамы громкими звуками. Она пела и кривлялась, чем вызвала смех у Аллы Борисовны.

Когда Гарри увидел, что родительница снимает не его старания, а «концерт» сестренки, мальчик не выдержал:

«А меня, как затупляю концы, не сняла!».

Жена пародиста оправдалась перед Гарри, убедив его в сохранившихся с его участием кадрах.

«Ох, хорошо нам живется!», — резюмировала Алла Борисовна.

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