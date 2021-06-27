«Спасибо родителям»: Анна Бузова отметила день рождения в Турции

Владелица модного бутика Анна Бузова поделилась свежей записью на своей странице в Instagram. Примечательно, что на видео знаменитость вынырнула из воды, чтобы задуть праздничную свечу и загадать желание.

Отметим, сестре телеведущей Ольги Бузовой исполнилось 33 года. Анна на два года младше Ольги. В этом году близкая родственница исполнительницы хита «Мало половин» решила отметить праздник в солнечной Турции. Туда бизнесвумен отправилась со своей второй половинкой.

«Happy Birthday to me. Спасибо родителям за подаренную жизнь, обещаю ценить и дорожить каждой минутой этого прекрасного, незабываемого, непредсказуемого и удивительного путешествия под названием «жизнь». Мам, пап, я вас люблю», — призналась Анна.

Бузова поделилась со своими фолловерами красочным видео из бассейна с голубой водой. Анна вынырнула со дна и подплыла к бортику. Там ее ждал вкусный десерт лимонного оттенка. На нем горела свечка. Также на бортике лежала белоснежная шляпа с круглыми полями. Ее позже надела на голову сама именинница. Девушка загадала желание, задула свечу и подняла бокал в свою честь.

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