«В окружении классных артистов»: Виктор Дробыш отпразднует юбилей на Fox Rock Fest

Заслуженный артист России Виктор Дробыш отпразднует 55-летний юбилей под звуки рока в Липецке. Там пройдет музыкальный фестиваль Fox Rock Fest, руководителем которого стал сам именинник.

Композитор отметил, что праздник настоящего музыканта не представляется без песен и игры на инструментах. Поэтому артист свой юбилей проведет в окружении мощных звуков гитар и барабанов.

«55-летие я решил отпраздновать в Липецке, на фестивале Fox Rock Fest. Собственно руководителем которого я являюсь. Кажется, это будет самое мощное, модное рок-событие года», — поделился Виктор Яковлевич с порталом Tepleprogramma.pro.

Продюсер не сомневается в замечательной организации мероприятия. Дробыш поставил перед собой задачу — отделить современную рок-музыку от традиционной. Знаменитость решил собрать популярных рок-музыкантов среди молодежи.

«Достаточное количество фестивалей «гоняет» по кругу одних и тех же артистов. Мы же решили собрать всю молодежь, которая разорвала, в хорошем смысле этого слова, всю страну, прикрепив опытную Диану Арбенину, которая закроет все это», — подчеркнул Дробыш.

Виктор Яковлевич добавил, что он с другими организаторами привел в порядок остров в Липецкой области. Поэтому за фестиваль и свой день рождения композитор не переживает:

«Я считаю, что нет ничего более крутого, чем отпраздновать свой день рождения в окружении классных артистов, среди хорошей музыки. В классном, кстати, городе. На острове, который мы привели в порядок специально для этого фестиваля. Так что, мне кажется, это был прекрасный выбор для празднования дня рождения».

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