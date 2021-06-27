Поклонница из Благовещенска: 50-летний Политов из «На-На» женился на 26-летней девушке

Один из главных сердцеедов эстрады 90-х годов – Владимир Политов женился во второй раз. Избранницей 50-летнего «На-Найца» стала девушка по имени Ольга. Она родом из Благовещенска и ей всего 26 лет. Об этом артист рассказал в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Пара познакомилась в 2017 году. Тогда «На-На» гастролировали по Дальнему Востоку, а предприимчивой Ольге удалось достать номер телефона своего кумира. Они сходили на свидание, позже девушка переехала в Москву, где устроилась на работу. Общение с музыкантом продолжила. В официальный брак Владимир и Ольга вступили в январе этого года.

Напомним, то у Политова есть дочь от первого брака, 21-летняя Алена. Она живет в Москве. К слову, музыкант мечтает о совместных с новой женой детях.

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