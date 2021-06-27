«Я тебя люблю»: Ольга Бузова трогательно поздравила сестру с днем рождения

Исполнительница Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram совместное фото с младшей сестрой Анной. Поводом стало 33-летие Анны.

Ольга пожелала младшей сестренке всегда быть счастливой и здоровой. Исполнительница поделилась снимком, на котором обнимает Анну. Девушки держали дру друга за руки в знак своего сестринства и любви.

«Моя девочка уже взрослая, но для меня всегда младшая сестренка. Лапа, с такой точки мира, где я сейчас нахожусь, я тебя еще не поздравляла с днем рождения. Для меня главное — чтобы ты была здорова , столько испытаний ты прошла по жизни, что ты обязана быть просто счастливой, любимой. Я тебя люблю», — написала Ольга в комментариях под фото.

Анна так ответила на поздравление сестры:

«Спасибо, любимая моя! Обещаю быть счастливой, люблю!».

Поклонники Ольги присоединились к поздравлению знаменитости. Они восхитились крепкой дружбой родственниц:

«С днем рождения! Самые красивые сестренки в России!», «Потрясающие девушки, которые еще умудряются не стареть!», «Девчонки, молодцы, что вы такие дружные».

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