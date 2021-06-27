«Аппарат ИВЛ не справляется»: певицу МакSим перевели на ЭКМО

Стало известно о том, что исполнительницу МакSим будут лечить с помощью ЭКМО. Об этом сообщил близкий друг певицы.

Напомним, недавно Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, доставили в больницу с подозрением на ковид. Позже выяснилось, что 75% легких артистки поражены. Также, по словам друзей Марины, у исполнительницы уже были в крови антитела. Вирус повторно попал в организм знаменитости и спровоцировал тяжелую болезнь.

Отметим, что уже больше недели МакSим была подключена к апарату ИВЛ. Однако артистке стало хуже, и ее перевели на ЭКМО.

«Марину перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется. ЭКМО используется врачами, как метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности», — рассказал друг МакSим «Комсомольской правде».

Также он рассказал, что певица сейчас находится в одиночной палате. За артисткой круглосуточно наблюдают врачи, которые не сдаются и не спешат давать неутешительные прогнозы:

«Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее», — подчеркнули друг исполнительницы.

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