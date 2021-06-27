«Купила себе место»: звезда «Папиных дочек» Ольга Волкова озвучила расценки на московских кладбищах

Как отметила народная артистка, теперь у нее есть своя частная собственность.

Звезда фильмов «Вокзал для двоих» и «Небеса обетованные» народная артистка 82-летняя Ольга Волкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что купила себе место на кладбище.

«У меня теперь есть частная собственность. Место на кладбище. Но я туда, если честно, не спешу. Пока я очень энергичная. Родилась с такой энергией. Она у меня избыточная и порой даже мне мешает».

Ольга Волкова

Как отметила звезда, цены на московских кладбищах очень кусаются.

«Сегодня, чтобы тебя похоронили в Москве, надо заплатить три миллиона рублей. За МКАДом цена полтора миллиона. Поэтому мой муж, например, похоронен в области. Похоронив мужа, я обрела свое будущее. Квартиру покупать не надо, а место уже есть. Я работаю онлайн, как педагог, поэтому с финансами у меня все в порядке», — заметила Ольга Волкова.

Напомним, что Ольга Волкова прославилась по ситкому «Папины дочки». Она с блеском исполнила роль Антонины Семеновны Гордиенко.

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