«Ударила телефоном по лицу»: Макеева показала, как выглядит после драки с бывшей женой Малькова

Актриса Анастасия Макеева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла подробности драки с бывшей женой своего нынешнего мужа Светланой Мальковой. Они «схлестнулись» прямо в коридоре одной из программ, куда их вместе пригласили.

Под левым глазом у актрисы можно сегодня невооруженным взглядом увидеть ссадину. Впрочем, звезда оптимизма не теряет.

«Она ударила меня телефоном по лицу. Немного рассекла щеку. Еще у меня синяк есть. Она сказала, что я ее спровоцировала. Не отрицаю. Наверное, спровоцировала. Не вижу ничего такого. Мы были в полиции и травмпункте. Ей будет пять тысяч рублей штрафа. Мне некогда, если честно, заниматься этим тяф-тяф». Анастасия Макеева

Напомним, что Анастасия Макеева увела мужа-строителя Романа Малькова у его бывшей супруги. Причем у мужчины четверо детей от первого брака, что не остановило его от развода. Отношения между бывшими супругами сегодня крайне напряженные.

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