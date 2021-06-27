«Может, какой-то Дом моды их подхватит»: Юдашкин обрисовал будущее детища Зайцева

Модельер Валентин Юдашкин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, что ожидает в будущем Дом моды его коллеги и большого друга Вячеслава Зайцева.

«Он — деятельный человек. Воспитал большую команду профессионалов. Надо сохранить его костюмную и эскизную в Доме моды, живописную часть. Может какой-то Дом моды их подхватит. Ему хочется пожелать только здоровья и сил. Ну и меньше слышать, что происходит вокруг». Валентин Юдашкин

По слухам, деньги с продажи одного из помещений Вячеслава Зайцева пошли на оплату долгов его же Дома моды. Вот что об этом говорит его внучка Маруся.

«Насколько мне известно, там все выплачено. Вам надо с Егором поговорить. Он генеральный директор Дома моды», — заявила она в общении с журналистами программы.

Напомним, что у Вячеслава Зайцева — болезнь Паркинсона. При этом между родней сейчас идет ожесточенная борьба за его Дом моды.

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