«Любите»: Лиана Шульгина поделилась фото трогательного поцелуя с мужем

В одной из последних публикаций личного микроблога жены Арсения Шульгина появилась фотография чувственного поцелуя Лианы и ее возлюбленного. Несмотря на свой статус, молодые родители проводят время не только за подгузниками и детскими смесями.

Напомним, в январе младший сын исполнительницы Валерии — Арсений Шульгин — стал отцом. А в августе прошлого года молодой предприниматель женился на Лиане Волковой, с которой встречался ранее.

После того, как Лиана и Арсений Шульгины стали родителями, они не перестали устраивать романтические свидания. Шульгина призналась, что оставляет малышку с Селин с няней, пока проводит время с возлюбленным. Знаменитости не показывают лицо своей дочери, однако с удовольствием делятся нежными снимками своих прогулок и романтических путешествий.

Недавно Лиана показала фото страстного поцелуя. Арсений взял на руки хрупкую Шульгину и поцеловал свою жену.

«Любите, любите, любите…», — подписала Лиана снимок.

К слову, для совместной прогулки молодые родители выбрали белоснежные шорты из денима, футболку и кеды им в тон. Такой монохромный образ предпочел Арсений. А Лиана облачилась в голубое платье с синей сумочкой на ремешке.

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